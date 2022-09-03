有網友分享新竹市區一處高級住宅大樓內疑似冷氣管線破損，直接從牆內滲出大量水，水還落到下方的櫃子內，讓住戶怒批「冷氣排水管形成瀑布」。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

新竹豪宅的特殊「瀑布造景」！有網友分享新竹市區一處高級住宅大樓內疑似冷氣管線破裂，直接從牆內孔洞滲出大量水，水還落到下方的櫃子內，讓住戶怒批「冷氣排水管形成瀑布」，影片曝光網友笑說「這種高級住宅就是不一樣 還有設計小型瀑布功能」、「這下櫃設計的真有那麼遠見」。

1名網友在臉書「新竹爆料公社」分享1段影片，一處藏在牆壁後方的冷氣管線疑似破裂，從牆壁的孔洞內不斷冒出大量的水，影片中窗戶上方的牆壁內不斷滲出水，滴落到下方的櫃子裡，而據原PO表示，事發地點還是位在新竹市區數一數二貴的高級住宅大樓內，冷氣排水管直接形成「瀑布」。

其他網友留言「愧是新竹數一數二貴的房子，房內有瀑布造景一點都不過分」、「下面的系統櫃應該要用白鐵做，木造不能儲水」、「這種高級住宅就是不一樣 還有設計小型瀑布功能」、「冷氣排水管應該有跟雨排管接一起，沒有獨立」、「很有先見欸！知道會有這種事發生，所以在下面裝收納櫃接水」、「高級住宅的裝潢果然是與眾不同還有實景瀑布耶！果然貧窮限制了我的想像」、「這麼多水，看來是水管破了吧」、「下雨天很適合看房子」、「天啊，這下櫃設計的真有那麼遠見」。