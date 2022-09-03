1名媽媽於日前教孩子寫數學作業時100,000 遭老師批改成10,0000，讓她看得一頭霧水，便在臉書發文詢問：「什麼時候數字的逗點標記是4位數一組了」，貼文一出，網友們笑說：「我這輩子最恨的就是數學」、「那老師可能沒在理財」，不過專業人士表示：「4位一組是配合國字萬進位，3位一組是配合英文」。

1名媽媽於臉書社團《爆怨公社》寫下，這是什麼邪教，日前她教小四孩子寫數學作業，發現她用鉛筆教孩子數字逗號標記時，原本為3位數一組100,000 ，被老師用紅筆改為4位數一組10,0000，讓她不禁發文直呼：「什麼時候數字的逗點標記是4位數一組了」？

文章曝光後，引起網友們熱議：「那老師可能沒在理財，教育程度只到小學」、「頭一次注意到這一點」、「老師真厲害，連通膨都算進去了，知道以千為單位不夠用了」、「我們也是小四，但老師沒有要求要標逗點耶，這是個別老師的教法吧」、「會計會哭啦」、「國際上和社會上都是用千進制，這一改會很亂，就像公斤台斤一樣」、「我這輩子最恨的就是數學」。

也有網友表示：「4位一組是配合國字萬進位，3位一組是配合英文thousand進位」、「中文是萬進位的，這樣標的確比較好判斷，只是沒什麼人在用而已」、「現國小教這樣只會讓小學生大亂，為方便中文讀數字才用4位數，但在數字計算上，卻又是3位數」。