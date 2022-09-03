王宏恩睽違多年推出全族語創作專輯《Muskun Kata一起我們》。（羅永銘攝）

王宏恩睽違22年推出全族語創作專輯《Muskun Kata一起我們》，回首過去，他曾有段時間常上節目搞笑、被定位成綜藝咖，不少歌迷無法接受而退粉，後來又遭逢父親離世、不知名病痛傷及嗓帶等打擊，幸好小他10歲的圈外女友始終陪在身邊，向來避談感情事的王宏恩，透露決心2年內將女友娶回家，婚後至少生1個寶貝。

王宏恩當年一出道即走紅，接連幾張專輯都入圍金曲獎，並以《Biung》勇奪金曲最佳方言男演唱人獎，當時好友建議他不妨多上節目，打開知名度吸引更多人聽他的音樂，沒想到卻導致反效果，很多歌迷無法接受他為了節目效果搞笑，拒絕再聽他的歌，之後再推出的《戰舞》成績不理想，因而欠下4、500萬債務，退無可退的他為了還債，甚至去主持節目，「更多歌迷說我貪圖名利、背叛原住民」，之後長達4年幾乎與音樂毫無關連。

幸好他堅持不放棄歌唱事業，如今在小眾音樂圈還擁有一席之地，即便錢賺不多，但至少生活還過得去、音樂還能繼續做，雖然到現在還有人把他認成「動力火車」，王宏恩幽默笑說：「去年有次去餐廳，一坐下來服務人員就擺了2附餐盤碗筷，我心想一定又是被認錯，之前太多次經驗」，連出席活動也被介紹成「讓我們歡迎江宏恩」，他都欣然接受。

只是沒想到王爸爸3年前因多重器官衰竭病逝，加上那段期間疫情爆發活動全取消，雙重打擊造成心理影響生理，他去年7月驚覺喉嚨沒聲音，之後雖逐漸轉好卻無法痊癒，最近還去榮總檢查，醫生推測是輕微胃食道逆流，加上年紀大免疫力下降造成，只能靠調養身體，慢慢恢復。

他非常重視家人情感，坦言爸爸離世前一直希望看到兒子結婚，如今歷經生老病死，王宏恩不再汲汲營營追逐名利，只求平安過日子，期盼女友與他共組家庭：「很多人看到另一半發生這麼多事都會離開，但她一直在我身邊，很務實地提醒我該完成哪些事。」47歲王宏恩，希望人生下半場可以好好照顧家人，疼愛未來的老婆。