2022年九合一選舉登記結束，其中台北、桃園是這次的「關鍵戰場」，民進黨在桃園因林智堅「論文門」事件換將風波後，多位候選人論文也成為焦點，政壇陸續掀起檢視「論文」風潮。媒體人吳子嘉認為，這一局恐對民進黨不利，北北桃基等北部縣市長若全部淪陷，民進黨恐只剩下4個縣市。

吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中預測認為，民進黨基隆市長候選人蔡適應被爆博士論文爭議，如果連基隆也掉了，北北桃基等北部若全部淪陷，恐怕會全掛，民進黨就只剩下4個縣市。

吳子嘉覺得，前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長的動作，是出自一個很大的政治訊號，就是總統蔡英文恐怕「跛腳」了，她變成是可以挑戰的一個總統，這對蔡英文是不好的訊號。

吳子嘉認為，2022這一局，恐對民進黨不利，明年那一局還有很多變化，而最大的變化是10月16日中共二十大以後，才是進入真正變化的開始，中美會有一定的合作，對民進黨不利。

吳子嘉甚至覺得，台灣選民很聰明，地方讓國民黨贏，中央給民進黨贏，現在是「親美、抗中、保台」情勢看起來依然有效，但是民進黨現在執行的政策，卻發現他們「親美、抗中、不保台」，如此一來，2024總統大選，副總統賴清德恐怕就危險了。