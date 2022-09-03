高雄市國軍眷村文化發展協會3日舉行會員大會，曾經擔任第4屆理事長的趙怡，再度回任高票當選第6屆理事長，趙怡表示，將整合全體理監事以及來自軍政、企業、媒體、文化界的「眷村第二代」傑出人士組成的顧問團，繼續為在地眷村文化傳承而努力。

趙怡致詞時說，現今國軍眷村大量改建，已難保有昔日獨特的文化樣貌，但眷村固有的戰時氛圍與歷史、文化底蘊，是這一批在戰爭陰影下成長的軍人子弟難以忘懷的生命烙印。事實上，1949年200萬軍民隨著國民政府渡海來台的歷史事件，被稱作第二次人口大遷徙，也造成了史無前例的中原各省文化在台大融合，對於此後台灣政治、經濟、教育、宗教、社會結構和居民生活樣貌都產生巨大改變。

趙怡也提出他的擔憂，他認為目前的眷村第二代就是最後一代，希望集合眾人的力量保存眷村文化，不僅要為後代提供一條尋根的軌跡，也要讓曾經在那段艱苦歲月中以血淚捍衛台灣的戰士、親人們的故事得以流傳和保存。