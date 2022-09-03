凌晨打無聲電話給主管下場會如何？女網友在《Dcard》PO文「半夜不小心打電話給主管怎麼辦」，她表示自己凌晨4點的時候心血來潮去洗被子，洗完卻發現沒地方曬，只好手動拿吹風機慢慢吹，沒想到卻意外撥到電話，還是打給主管，但自己根本不知情，因此全程沒出聲，事後主管回應卻讓她感動不已。

原PO說，自己根本不知道電話撥出去了，事後查看手機，才發現有30秒的通話紀錄，驚覺大事不妙，且主管小孩剛出生沒多久，恐怕也被這通電話吵醒了。

原PO帶著忐忑的心情去上班，見到主管後，發現對方不但沒生氣，反而還關心她「發生什麼事了、身體不舒服嗎？」，強調有問題都可以商量，讓她直呼「主管暖到她快哭了」。

不少網友看到也紛紛留言：「這主管未免太暖了」、「公司在哪，想應徵」、「太感人的主管了」、「要是是我公司的，早已經被罵臭頭了」。

更有人分享自身經歷，表示也曾不小心按到手機，打視訊電話給已經10年沒見的第一任男友，一看到對方樣貌就哭了出來，趕快掛掉，事後傳訊道歉，對方也相當關心她，兩人如今也成為會固定傳訊聊天的好友。