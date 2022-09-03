財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今辦理「推動台日兩國醫療健康領域合作備忘錄簽約儀式暨台日國際醫療交流研討會」，為台日雙方國與國之間，第一次於醫療健康產業國際化推動上密切合作，針對醫療健康產業國際化政策、科技醫療技術、數位醫療發表分享，促進醫療健康產業國際交流。

MET作為台灣醫療及健康產業專責推動平台，配合我國政府新南向醫衛合作與產業鏈發展，2021年起與日本Medical Excellence Japan（MEJ）達成海外聯盟合作共識，即便在新冠肺炎疫情阻撓下，仍維繫密切交流，定期辦理MET＆MEJ高層交流會議，研擬未來台日醫衛產業合作策略模式。

MET也持續辦理醫療合作委員會、台日醫療合作線上研習會等交流活動，掌握台日海內外醫療、事業及政策需求，階段性的建構台日雙方各領域之醫療互補機制。

在MET與MEJ雙方努力下，今在台灣正式簽署「推動台日兩國醫療健康領域合作備忘錄」，邀請台灣貴賓蒞臨見證台日醫療合作的重要時刻，更藉由本活動，邀集到日本醫療健康產業業者組團來台，協助辦理多場參訪交流、產業媒合等活動。

MET表示，在面臨後疫情時代下，過往醫療服務活動與市場產業模式皆出現新的情勢與變化，藉由今日雙方正式簽署合作後，將共同努力建構台日雙方各領域之醫療互補機制，讓兩國醫衛及相關產業鏈更密切連結。