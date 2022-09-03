美國一名孝子才剛承受喪親之痛，他租了一架小飛機從空中灑下亡父骨灰，就為了完成父親遺願，卻在過程不幸墜機身亡，據悉原因可能與搭乘「自製飛機」有關。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、福斯新聞頻道(Fox News)報導，意外發生在明尼蘇達州(Minnesota)中北部，58歲男子切門斯基（Lee Cemensky）經歷父親病逝不到1個月，日前特地租了一架觀光用小飛機「天鵝號」，與61歲飛行員強森（Douglas Johnson）前往境內最大城明尼亞波利斯（Minneapolis），將亡父骨灰從空中灑下，完成父親生前遺願。

警方表示，28日當天，有一架小型飛機升空不到2小時便失聯，於晚間8時30分墜毀，遺體在附近一片森林被找到，據悉他們此前曾試圖著陸；目前航空管理局與運輸安全委員會正調查這起意外，初步報告歸咎於「超輕型飛機」所致。

另據《時人雜誌》(People)報導，死者之一飛行員經營''Fly The Swan''超輕型飛機公司，網站描述專提供遊客遊覽、俯瞰整片土地，以及體驗從水面起、降的刺激感。依飛行時間酌收計費，10分鐘至少花50塊美金(約1,500元台幣)。