最炸的街舞盛事「Red Bull Dance Your Style台灣大賽」於3日在WAVE CLUB Taipei熱鬧登場，全台最強、不分舞風的16名舞者在一番捉對較勁後，最終由Locking舞者Diao（張祐嘉）對戰Dancehall高手Jacob（林亭昀），而Diao完美掌握排行榜冠軍單曲《STAY》，掀起滿場歡呼成為本屆冠軍，他也將與2021年冠軍Chrissy Chou（周佩芸）代表台灣於12月10日一同前往南非，與世界高手同台競技。

Red Bull Dance Your Style以前所未有的華麗陣容，展開無差別舞風大亂鬥。冠軍戰由被譽為「神奇肢體使用者」的Diao對尬專擅Dancehall舞風的Jacob （林亭昀），兩人均以精彩絕倫的完美律動詮釋流行歌曲，最終由Diao以調皮且動靜分明的鎖舞贏得全場歡心，奪下2022年度台灣冠軍。

首次參賽的Diao表示自己是有備而來，「我認為這場比賽最難的是音樂的多元性，你無法預期DJ會出什麼歌曲，要怎麼去渲染觀眾、渲染自己！」面對年底在南非的世界賽，Diao提到「那邊都是『怪物』，他們的招我不會；但我的招，他們也不會！相當期待出國比賽！」隸屬於IP Lockers、A-FU-RO、BDDoggz、Lil Monster的Diao，屢獲台灣各大鎖舞相關賽事冠亞軍佳績，2020年更曾奪下OBS Vol.14 Locking Battle冠軍、2022年新北市Fun街頭Feestyle亞軍。

DJ Afuro George在現場挑選時下流行音樂出題，前奏一下，舞者須跟著歌曲現場Freestyle，當天賽事歌曲包含2NE1、BigBang等K-Pop舞曲，甚至連Tik-Tok洗腦神曲都是DJ出題歌單，相當考驗舞者對主流音樂掌控性及即興反應，最終決賽由世界排行榜第一名樂曲《STAY》劃下句點，現場觀眾跟著音樂搖擺身體甚至尖叫，現場反應熱烈。

第二次到現場Red Bull Dance Your Style當觀眾評審的異鄉人表示，「因為比賽音樂的多元性及包容真的完全無法預測，超級精彩！希望明年能跳脫觀眾身份參加這場賽事！」不同於多數的街舞比賽，Red Bull Dance Your Style最好玩的地方是由現場觀眾決定最後贏家，相當考驗舞者FreeStyle功力與現場渲染力，只要舞者表演夠炸、能跟著音樂牽動全場氛圍，就能脫穎而出。