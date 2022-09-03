本土新冠肺炎BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心卻採購「原始株＋BA.1」疫苗，遭中廣董事長趙少康質疑，沒有對症下藥。指揮官王必勝以「雨天應先擋雨而非期待新傘」回應，趙晚間再批，關鍵是什麼時候會有擋得住大雨的新傘？

趙少康表示，王必勝的說法，意思是現在不要期待抗BA.5疫苗，有什麼疫苗就打什麼疫苗，但問題是雨有多大？傘又有多大？如果雨太大、傘太小，傘是擋不住雨的，還有傘有沒有破洞？會不會漏雨下來？破傘、小傘擋不住大雨、暴雨。

立法院國民黨團副書記長洪孟楷也批評，BA.4、BA.5病毒早在好幾個月前，在國際上就已經有案例，這不是現在才出現的天災，而是沒有防範的人禍，指揮中心該準備而沒有準備，就是讓國人暴露危險；沒有超前部署，就是失職。

洪孟楷表示，過去兩年來，防疫預算不斷追加，但當病毒已經變換不同彈頭，我們還用過時的防彈衣，當然無法有效阻擋子彈的打擊。對王必勝以「疫情已經起來，應先擋雨而非期待新傘」回應，洪直言，比喻不倫不類。