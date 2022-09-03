徐若瑄（左）在小巨蛋開唱，邀來彭佳慧對唱，互動逗趣。（粘耿豪攝）

徐若瑄在小巨蛋開唱，與「麋先生」主唱聖皓默契合唱。（粘耿豪攝）

徐若瑄身穿性感造型，大秀好身材。（粘耿豪攝）

柯震東特地到小巨蛋力挺徐若瑄演唱會。（粘耿豪攝）

徐若瑄出道32年，3日首度登上台北小巨蛋舉辦「VIVILAND」巡迴演唱會。在演藝圈人緣極佳的她，一口氣邀來7位嘉賓助陣，包括金曲歌后彭佳慧、金馬影后陳淑芳、金鐘得主于子育和金曲最佳作詞人熊仔、金曲樂團麋先生主唱聖皓，及徐媽媽與逝世徐老爹隔空對唱，氣氛感人。

徐若瑄首先邀請彭佳慧上台對唱〈敬女人〉，2人相識20多年，徐若瑄感性說，彭佳慧是單親母親、獨自養3個小孩，還要一邊工作，令人敬佩，彭則說，早在1年前就答應來助陣，雖然因為疫情延期，很開心她們首度同台對唱。彭將在10月登上小巨蛋開唱，昨不忘熱情催票，更即興飆唱經典〈回味〉、〈大齡女子〉，徐若瑄向粉絲直喊：「你們一定要買吧，今天都聽了，還不買嗎？」

徐若瑄、彭佳慧在台上打開話匣子，笑虧：「接下來的嘉賓每個人只有2分鐘。」她很感謝彭佳慧無私分享舞台經驗，彭佳慧大讚徐個性堅忍不拔、永遠都會突破難關，彭佳慧打趣說：「今天沒有颱風吧，因為妳的堅持，不管任何困難，只要妳在都不是問題。」

她一開場穿性感藍色緊身衣，性感身材全都露，賣力唱跳嗨曲〈VIVILAND〉、〈狠狠愛〉、〈假扮的天使〉等，並興奮跟粉絲打招呼，「颱風走了吧，謝謝你們冒著風雨來這邊，非常感動」，47歲的她，大方展現窈窕好身材，「我保養的還可以嗎？跟你們說『30歲以前是天生麗質，40多歲後是要付出多少汗水、淚水』，誰要1個禮拜5天都去健身，我也想大吃大喝，但我熱愛我的工作」，一看到台下萬名粉絲前來支持，她激動哽咽說：「我今天可以站在這邊謝謝你們。」

徐若瑄一連換5套時尚性感的華麗造型，坦言在唱小巨蛋前，心情很不安、緊張，頻頻去請教小巨蛋的前輩們，包括楊丞琳、王心凌、魏如萱、陶晶瑩等，她在唱〈再見錯的人〉時，幽默說，「她們一直被我盧，不知道有沒有覺得很煩，會不會你們都覺得我是錯的人？」她隨後近距離與粉絲互動，特地站上空中高台，以高空吊掛的方式環繞小巨蛋，她走下升台後表示：「其實我很怕高，但是為了二、三樓的粉絲，我克服這個恐懼。」

她第一次唱進小巨蛋，心情興奮緊張，老公和兒子現在待在新加坡，「因為延期、也因為還需要隔離，大人原定出差的時間改不了、也不能影響孩子們上課，我安慰他們VIVILAND是巡迴演唱會，未來一定會開到新加坡去的」，也提到，這次演唱會他們幾乎都已看完，「我把彩排的都傳給他們看，他們是第一個搶先看到演唱會的人」。徐若瑄擁好人緣，雖然遇上颱風天，近百名星友們現身力挺，包括哈林、林心如、柯震東、黃嘉千、孫可芳、謝盈萱等人，現場吸引1萬名粉絲到場支持，票房約2400萬元台幣。