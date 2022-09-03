民進黨台北市長參選人陳時中推出「廣設公廁免治馬桶」競選廣告，但是影片中有一幕陳時中「廁所偷窺」的畫面，引發爭議，陳時中團隊緊急下架修改。宅神朱學恒問到，民進黨這一局怎會一步錯、步步錯？前民進黨立委郭正亮表示，民進黨「好運用完了」。

針對陳時中競選影片挨批「偷窺」， 民眾黨要求立刻向社會大眾道歉，朱學恒3日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，才不要陳時中團隊立刻道歉，就繼續損傷啊。民眾黨不會選舉，應該不要陳時中道歉，而是嘲笑他，讓他一路走來，繼續留著這個小丑人設。

朱學恒舉例表示，製作一個影片，正常來講，要提案、經過腦力激盪，選舉幹部會議通過之後，才去拍攝。而陳時中從廁所上頭偷窺，這要到現場去拍，拍完之後還要剪輯，照著腳本剪接出來後，也要選舉幹部都看了，通過之後，通常最後一關，還要由主任或總顧問看過， 最後一關也過了，再謹慎一點，可能當事人都要同意，也就是說，影片一路拍到最後完稿，陳時中都要同意，結果卻出現這樣的成品。

郭正亮對此表示，一定有一個幕僚得到絕對授權，做好影片就直接貼了，所以根本沒有經過大家共議的流程。 宅神喊，「這也太誇張了」。

宅神問到，民進黨這一局怎會一步錯、步步錯，愈來愈錯，錯到連藍綠對抗都打不出來？郭正亮表示，每當碰到這種情況，他從政20年，人家就會跟你講一句話，「你的好運用完了」，只有這句話可以解釋，不然什麼都不能解釋。而公投也是民進黨的最後一搏，好運用完就沒了。