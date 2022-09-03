民進黨台北市長參選人陳時中公廁政見影片引發爭議緊急更新，國民黨發言人白喬茵晚間在臉書批評，讓台北市跟國際接軌前，請陳時中不只要落實自己的競選口號「把事做好」，還要「把低俗藏好」，真的不要一個不小心就暴露自己水準。

白喬茵表示，一個選首都市長的人，竟如此輕浮看待自己推出的政策，只想無止盡地用幽默、好笑來吸引選票，但這樣的「偷窺」情節真的一點都不好笑，為政者的價值觀崩壞，讓身為兩個孩子的媽媽，她只感覺到噁心和擔心。

白喬茵指出，陳時中團隊拍攝「免治馬桶」政策影片與電影「熔爐」影片相似。電影中，變態校長在廁所裡一間一間搜尋妍斗，最後在隔壁間廁所的校長一個探頭，妍斗仍不幸被找到，那一幕太震撼，讓她至今回想起來都會感到非常害怕。

白喬茵說，雖然陳時中團隊緊急把影片修正後重新上傳，但對於有創傷後壓力症候群（PTSD）的人來說，第一時間看到畫面仍是二度傷害。白表示，類似的廁所偷窺案例不少，陳沒想著改善這種犯罪，甚至還帶頭示範？