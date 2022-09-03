2022「3X3.EXE PREMIER 聯盟賽」本周無畏風雨前往基隆，3日原定基隆國門廣場進行，因氣候因素改至基隆商工體育館火熱開打。北區男子組、女子組最終前進日本年終賽隊伍全數出爐。北區男子組台北天淨靠著陳韋名狂砍13助球隊封王，女子組新北中華電信則由林玉書領軍，中斷台北中華電信2連勝，於基隆站奪首座單站冠軍。

訂於9月17、18日舉行的日本年終賽，台灣共計派出6支隊伍前進日本，於各組別採計男子8回合、女子5回合積分總和，各組排名第一、第二的隊伍前往日本。

結束上周高雄站後，北區男子組戰況仍顯膠著。台中建國塑膠繼上週奪冠後，以積分550分坐擁北區龍頭，新北FOOTER、台中夢想家青年、台北天淨則各以10、20分及40分緊追在後，爭奪兩張前往日本年終賽門票。女子組目前以台北中華電信為首，聯手新北中華電信以積分320、280分暫排一、二名。

北區男子組，一路過關斬將殺入冠軍戰的台北天淨，強碰高雄站奪冠的臺中建國塑膠，台北天淨在外圍手感火燙的陳韋名投進5記2分球的帶領下，個人全場攻下13分，終場以21比17帶領台北天淨擊敗建國塑膠，是台北天淨繼台中開幕戰後，再度拿下單站冠軍，陳韋名也再度獲得單站MVP。

女子組四強，分別由台北、新北中華電信，攜手台北天淨、新北underdog四支隊伍攜手晉級。女子組冠軍戰再度上演雙北中華電信內戰，新北中華電信林玉書成為本站得分砍將，個人狂飆16分，其中含7記2分球，帶領新北中華電信在最後一站以21比13喜迎單站冠軍，林玉書榮膺基隆站女子組MVP寶座。

結束最終單站，北區、女子組晉級隊伍全數出爐。北區男子組由台中建國塑膠、臺北天淨進軍日本，女子組最終則由台北中華電信、新北中華電信雙雙攜手代表台灣前進日本。基隆市立法委員蔡適應到場支持，特別表示今年相當可惜，無法於基隆最美場地國門廣場進行，但顧及選手安全考量移至室內進行，盼明年能夠再度蒞臨基隆國門廣場進行。委員更進一步期許能促成基隆地主隊。