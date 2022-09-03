搭手扶梯時，手不離開行李是基本原則，未料竟有一名女子異想天開，竟然打算讓行李「自行搭乘」手扶梯下樓，下秒行李翻倒，乘客閃躲不及，如同保齡球般被掃倒，影片曝光後引發眾怒，大罵女子簡直無腦。

意外發生在中國大陸杭州地鐵站，一名年輕女子手上有數件重型行李，她竟異想天開，打算先把行李獨自送上手扶梯，自己再搭上去，未料才剛放上第一件時，行李就直接「倒頭栽」，一路滾下手扶梯。

下方的婦人聽到聲音後，轉頭一看嚇一大跳，立刻加速逃離，但行李滑落速度實在太快，婦人就如同保齡球般被掃倒，後腦著地，當場昏迷，大批車站人員與民眾立刻上前關心救治，婦人最後被抬上擔架送到醫院急救，幸運撿回一命。

有網友將影片轉貼至臉書《爆廢公社公開版》後，氣得社員大罵：「有夠無腦」、「誰給她的勇氣這樣玩」、「根本智障」、「這下賠不完了」、「這也太誇張了」、「有點常識都知道不能這樣放行李吧」、「影片太扯了」、「政府該立法智商不足者不能出門」。