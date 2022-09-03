新華社3日報導，一場原本無人問津的女子足球賽，因出現籃球賽比數，一時間成為大陸網路熱點。經查這不是踢假球，如此巨大比數差距，是因專業體校生對上普通生臨時組隊。大陸央媒評論指出，當下大陸體教融合已形成社會共識。如果類似慘敗，能成為日後體教壁壘消融的註腳，從更長時間面向看，這樣的失利未必不值得。

報導稱，浙江省第17屆省運會足球女子乙組比賽第2輪1日在浦江縣開打，對陣雙方是湖州隊和麗水隊。盡管現場沒有直播，但賽後一張44：0的記分牌照片和一段25秒比賽視訊，成為熱議話題。

新華社報導，浙江省第17屆省運會官網確實查到這場比賽成績，麗水隊44：0勝湖州隊，這場比賽真實存在。

從流出的現場視訊看，身著紅色球衣的麗水隊，在身著白色球衣湖州隊防守面前如入無人之境。這段只有25秒的視訊，記錄了湖州隊丟掉最後一球的全過程。視訊中，麗水隊三傳兩導便將球送入了湖州隊禁區。湖州隊雖然有回防，但在防守方式上顯得十分業餘，不少網友也觀察到了這一點。網友「低調一仔」說：「看比分我以為又是消極比賽的故事，看了最後一個丟球，我突然覺得她們盡力了。」

這是一場省運會的足球比賽，照常理參賽雙方代表了各自地級市女足最高水準，事實卻並非如此。

新華社報導，從湖州市體育局了解到，此次代表湖州隊參加省運會女子乙組比賽的球員均來自德清縣，「本地開展女足的單位不多，我們委託德清縣組隊參加的。」隨後找到一篇浙江省運會女足比賽舊聞。

《寧波日報》在2010年浙江省運會期間發表了一篇名為〈省運會比賽：女足，怎一個「寂寞」了得〉的報導提到：中國足球大環境不好，對於本來就少人關注的女足更是雪上加霜。盡管大陸全運會設了各年齡組女足比賽，省運會依樣畫葫蘆，以金牌換取各地重視，不過效果不是太好，因願踢球的女孩子越來越少。

「省運會規定每個隊可以報18名隊員，但是沒有一個隊能報滿的，最多的才報了15個，而湖州因為湊不齊11名隊員，放棄參賽了。」報導引述時任寧波隊總教練周志鵬的話，佐證了女足這項運動在湖州開展並不太普及。

德清縣體育局相關負責人受訪時，否認了踢假球可能。指這次組隊以在校普通學生為主，平時訓練時間相對有限，再加上組隊較為倉促，而對手麗水隊是體校生，因此兩隊在場上差距明顯。

麗水體育局相關負責人隨後證實，麗水女足平常進行的是專業訓練，再加上當地女足水準在省內屬於相對拔尖水準，因此大勝在情理之中。麗水女足實力在浙江也並非鶴立雞群，她們在首輪比賽中不敵台州，這次能取得大勝，實在是湖州隊實力不濟。至於為何麗水隊已確保勝利仍不收手，最終釀成44球「慘案」，該負責人說：「競技體育，一般來講，不會手軟，基本上能打多少就打多少，就這麼回事。」

在出現44：0這樣的「慘案」後，湖州、德清相關部門第一時間對隊員們進行了心理疏導。

新華社分析，44：0的比分固然刺眼，但不能因噎廢食。既然省運會給一般民眾舞台，多一點業餘愛好者參與又何妨？以足球為例，正在進行的第一屆中國青少年足球聯賽，首次實現了學校、體校、俱樂部青訓梯隊、社會青訓機構的球隊同場競技。可以預見，校園足球遇到體校或俱樂部青訓梯隊時，大比數輸球一定不會少，但不能因此否定這種改革的意義。