台北市長選戰，共有12人登記參選，競爭超級激烈。民進黨陳時中推出一支宣傳影片，卻被質疑陳時中「廁所偷窺」，陳團隊緊急做修改。有網友問到，陳時中這幾波選舉操作，是選舉差不多要放棄了，只好放手一搏嗎？意外的是，媒體人吳子嘉卻認為，陳時中選情不差，目前民調是第二名。

有網友問3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中是不是真的急了，還是有內奸。這幾波選舉操作看起來，根本是反效果啊！是選舉差不多要放棄了，只好放手一搏嗎？吳子嘉回應認為，並不是如此，陳時中目前選情並不差，民調是第二名，他還贏黃珊珊，有的民調則有非常強的機構效應。

也有網友詢問，前台南縣長蘇煥智、律師童文薰參選台北市長，他們是否會拉到陳時中的綠票？原本「三腳督」陳時中勝選的機會，會不會被這關鍵少數破壞了？吳子嘉認為，他們是少數，不是關鍵少數，蘇煥智對台灣的政治一直不放心、不放棄，蘇煥智是台灣最好的經濟部長，他對經濟發展、產業鏈結的研究非常透徹，台南有一個台灣最有名的蘭花園區，就是蘇煥智做的。蘇煥智想出很多點子，但是總統蔡英文就是不用他。

吳子嘉接著指出，童文薰是律師，也是為了理念，她參選的目的就是揭發蔡英文的「博士論文門」。童文薰和蘇煥智都不是為了選舉，而是為了理想，表達他們的意見而已。

資神媒體人黃暐瀚則表示，他不會說台北市長選戰只有三腳督，因候選人有12人之多，但是真正影響整個戰局的重點，就是國民黨立委蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊、陳時中這3人。