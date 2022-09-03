已故男星戎祥在2013年心肌梗塞驟逝，留下遺孀賴芊合，當時得扛2千萬元房貸，後來靠賣掉房子和拍戲賺錢，才減輕經濟壓力，近年也活躍於八點檔本土劇；賴芊合最近驚喜分享泳裝辣照，罕見解放D奶好身材，讓人看了血脈噴張。

賴芊合從戎祥離開後，2013年以本土劇演員踏入演藝圈，在每一個作品中雖然大多不是女主角，但都有畫龍點睛的表現，最近在電視劇《黃金歲月》裡就很有觀眾緣；賴芊合不甩颱風天，昨（2）日和今（3）日先後曬出泳裝清涼照，呼籲粉絲們不要出門太危險，「看看玩水照就好」。

賴芊合最近驚喜分享泳裝辣照，罕見解放D奶好身材，讓人看了血脈噴張。(圖/ 摘自賴芊合IG)

畫面中賴芊合穿上螢光色系泳裝搭配白色泳褲，罕見解放32D超兇上圍，躺在游泳圈上展現出螞蟻腰，隱約還能看到肋骨，曼妙身材讓人眼睛大吃冰淇淋；粉絲看完也都很驚喜，「姐姐原來身材那麼辣」、「怎麼那麼美」、「越來越性感」。

其實賴芊合在戎祥驟逝後，被外界認為會很快再婚，但她這些年間只有交往過一名外籍男友，可惜不了了之，事後受訪時也透露，自己相當享受單身生活，坦言在戎祥離開後，她認為自己很難再談一段新感情，「因為我再也找不到一個男人像他一樣，可以在我的生命中扮演各種角色，而且每個角色都可以幫助我成長」。