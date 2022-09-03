大陸商務部對外貿易司副司長孟岳3日表示，汽車是支撐外貿高品質發展的重點產品。當前全球汽車產業格局正在發生變化，大陸汽車出口正進入高速增長期。

香港信報引述孟岳表示，去年大陸汽車出口達到201.5萬輛，相比10年前翻倍。今年以來，大陸汽車出口快速增長，創歷史同期新高。其中，新能源汽車引領出口增長，今年前七個月，大陸出口新能源汽車29.5萬輛，對汽車出口貢獻率達到46.6％。

此外，大陸商務部指出，自主品牌車企加快海外布局，部分企業經過多年的技術積累和深耕海外市場，開始嘗試在當地用技術和管理換市場，開拓出大陸車企全球化發展的新路徑。商務部將進一步深化對外開放，推動汽車貿易高品質發展。

孟岳指出，大陸將加快實施自貿區戰略，便利汽車產品貿易，加快推進與重點汽車出口國家和地區簽訂自貿協定，擴大出口，提高大陸汽車的市場佔有率和影響力。