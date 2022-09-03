民進黨台北市長參選人陳時中3日提出公廁更換免治馬桶政策，也推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片。不過，影片中陳時中「廁所偷窺」畫面引發爭議。對此，前立委郭正亮認為，陳時中的文宣團隊出了嚴重問題，毀了自己的「人設」！

郭正亮3日晚間在朱學恒直播時分析，這一定是有一位幕僚得到他絕對授權，所以（影片）做好就直接貼了，沒有經過大家共議的流程。朱學恒問，團隊裡面不是有立委？郭認為，表示他們都沒有真的參與，只是掛名而已。「據我了解，吳思瑤早就被英系排在外面」，郭補充。

郭正亮驚訝說，市長選舉居然隨便就上架（影片），還作預告，不可思議，表示競選團隊Nobody care！且很多女性都反對公共廁所設置免治馬桶。

郭直言，有看到陳時中的「人設」嗎？有定位嗎？他從來沒有做過這件事，也沒有看到CIS，太奇怪了。

郭強調，陳的文宣團隊出了嚴重問題，文宣非常弱！因為推陳時中出來的那一群人本來就不是搞選舉的！而民進黨最會選舉的人卻不讓（他們）進去。

陳時中3日出席2022陳時中競選市長宗教界後援會成立大會，提到今天免治馬桶政策說，外界有偏頗的解釋，照片做得不好，他們也趕緊改。