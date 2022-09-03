美國在科技戰領域對中國的出手愈趨頻繁與強硬，知情人士透露，為防止中國取得關鍵技術，美國政府正考慮採取行動限制美企對中國科企的投資，相關投資限制正在醞釀中，範圍涉及到半導體、人工智慧（AI）、量子運算、稀土和電動車等產業，美國總統拜登最快或在本月簽署有關行政命令。

綜合外媒3日報導，針對中國近年大力推展AI、電動車等新興產業與技術，為避免在科技戰落後，美國白宮正在與國會討論法案，要求美國企業事先披露、報備在某些中國行業的投資行為。包括美國商務部將會針對AI晶片採取進一步的限制措施，未來並可能針對抖音海外版TikTok採取行動。

報導指出，就有關行政命令的計劃內容，目前拜登政府至少考慮了兩種做法，其一，美方可能會要求美企披露對中國半導體、AI、量子運算，甚至是稀土和電動車等產業的任何投資。其次，美方或許會創設一個監管模式，讓政府能夠進一步直接阻止相關投資。

白官甚至在討論第三種選項，即將上述兩種做法合併，先要求企業披露訊息，然後政府在必要時採取行動加以阻止。消息稱，華府還在醞釀至少兩項針對中國的行政命令，包括涉及限制中企能夠收集美國公民數據的途徑，以及限制可以出售給中國企業的技術類型。