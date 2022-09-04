年底六都市長之戰，越來越激烈，台北市有12人登記參選，讓選情更緊繃。根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，新北市侯友宜、台北市蔣萬安、桃園市張善政、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁等人領先，在六都中，國民黨有機會當選4席市長，民進黨則守住南部2席市長。其中，台北市長之戰，蔣萬安僅領先陳時中1.8個百分點，雙方差距非常小。

根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，截至3日早上11點，2022年九合一大選預估選舉人數近1930萬人，首投族預估76萬人。新北市當選率︰國民黨侯友宜56.1％、民進黨林佳龍43.9％；台北市︰國民黨蔣萬安37.7％、民進黨陳時中35.9％、無黨籍黃珊珊26.4％；桃園市︰國民黨張善政36.8％、民進黨鄭運鵬31.8％、民眾黨賴香伶15.8％、無黨籍鄭寶清15.6％；台中市︰國民黨盧秀燕59.8％、民進黨蔡其昌40.2％；台南市︰民進黨黃偉哲51.6％、國民黨謝龍介26.3％、無黨籍許忠信12.1％、無黨籍林義豐10.1％；高雄市︰民進黨陳其邁58.3％、國民黨柯志恩41.7％。

在六都之戰，《2022選戰溫度計》預測國民黨拿下台北市、新北市、桃園市和台中市等4都市長，民進黨可望守住台南市和高雄市。不過，在台北市長選戰方面，雖然有12人登記參選，但仍是三強鼎立戰局，而國民黨蔣萬安僅領先民進黨陳時中1.8個百分點；桃園市長選戰方面，鄭寶清參選，攪亂戰局，國民黨張善政領先民進黨鄭運鵬5個百分點。