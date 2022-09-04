中秋節將至，月餅是最應景的禮盒；不論企業或民眾，從各地接踵而來的月餅訂單，讓各地糕餅店的買氣都爆棚了；在台北開店超過40年、三統漢菓子行銷總監周詩雅表示，今年月餅禮盒訂單是去年3倍，尤其新竹半導體、金控公司、知名外商等，月餅禮盒的數量以「千盒」為單位，「報復性」消費模式，平均單價也從過去的400元，提高至600元，甚至有企業拉高單價預算至1000元。

周詩雅分析，去年有全國疫情三級警戒的紛擾，第2季、第3季的消費狀況都受到打擊，或許企業將送禮預算省下，今年中秋節「加碼」送禮，企業訂單爆量到「很誇張」，此外，民眾消費也不手軟，在隔離機制鬆綁下，最近很多從美國、加拿大、新加坡、日本或中國大陸回台探親的客人也變多，返鄉客送禮需求大，也都提早10盒、20盒下訂。

由於月餅的保鮮期短，通常是10到14天；周詩雅表示，月餅沒辦法像蛋捲、餅乾可以提早做好，都是現做、現烤、現包就出貨，在禮盒訂單爆量的情況下，總店實施「公休」到中秋節後，全力供應企業訂單與宅配現貨。

不只傳統餅舖訂單接不完，momo購物網表示，月餅禮盒在2周內熱銷累積衝破2.5萬盒，今年中秋月餅買氣較去年同期成長達3成，而網購月餅最受網友青睞仍是老字號傳統排隊名店，從momo公布《2022月餅熱銷榜》來看，小潘鳳凰酥、佳德鳳梨酥今年第3度蟬聯冠亞軍，元祖雪餅奪下熱銷第3名，除了老字號排隊伴手禮及經典名店月餅強勢熱賣外，五星級飯店所推出的輕奢月餅禮盒亦躍升人氣焦點。

momo分析，五星級月餅銷售異軍突起，主要是老饕品嚐月餅不忘追求「吃的儀式感」，從熱銷排行榜觀察，像「圓山大飯店」70週年限量中秋月餅禮盒、「台北美福大飯店」限定款禮盒以及「台北萬豪酒店」芯月流芯月餅禮盒等，都是排行榜前10名的熱銷名單。

糕餅業者透露，今年月餅幾乎都漲價，因為俄烏戰爭、原物料上漲，光是麵粉、奶油就漲了四波，蛋黃、包材、紙箱、人力等也都上漲，走平價路線的糕餅業者，現在一顆蛋黃酥都要價60元以上，也有糕餅業者忍痛吸收成本，大嘆滿手訂單、利潤反而不如往年，希望撐過這波漲價潮，讓民眾能享用料好實在、應景的月餅、蛋黃酥。