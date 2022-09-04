小米，這個一度被擠出全球市占前5、到重返手機「三哥」的中國手機品牌，為何短短兩個季度就風水輪流轉，成為同業裡衰退最甚的業者？

「小米喪失了增長動力，而且，可能難以重振旗鼓！」這句評論，是近日《華爾街日報》在一篇專文裡，為中國最大手機業者、也是全球第三大手機品牌的小米科技，劈頭所下的第一句注解。

這家美國媒體的嚴厲批評，來自於小米糟糕的第二季業績。據該公司在8月19日揭露的最新財報，其第二季營收701億人民幣、年衰退20％，單季淨利更萎縮至21億人民幣、年減高達67％。

如果從小米的核心業務、也就是手機的出貨量來看，研調機構IDC統計，該公司第二季在全球的手機出貨量，衰退幅度近26％，不僅與整體市場的減幅8.7％相比高出數倍，也是全球前五大品牌裡，衰退最多的業者。

此外，《南華早報》日前更揭露，小米在過去3個月，解僱了逾9百名、約占總數3％的員工；若把時間回撥到今年2月，小米創始元老、當年跟創辦人雷軍一起喝小米粥的李偉星，也離開這家他待了12年、歷經草創到上市的公司。

小米到底怎麼了？雷軍，這位在中國手機業界，堪稱最懂得經營社群經濟的執行長，到底遇到什麼麻煩？外媒認為其難以「重振旗鼓」的依據究竟是什麼？

麻煩一》市場分散的反噬

首先，雷軍遇到的最大麻煩，就是全球的智慧型手機市場，正因為通膨肆虐，而歷經過去13年來最嚴重的產業負循環。

研調機構DIGITIMES Research就預估，2022年全球手機市場將出現至多10％的衰退；IDC更指出，扣除受戰火波及景氣的中歐與東歐，小米最大市場中國，今年出貨量將出現近12％的衰退，不過西歐、東南亞、美洲仍會成長。

從IDC的分析看來，今年儘管整體手機需求將衰退，但並非所有市場都是如此。事實上，小米與其他中國品牌最大不同，就是它有近5成營收是來自海外、堪稱最全球化的中國品牌，這樣的體質，理應最能抵禦產業亂流；然而，從第二季出貨量觀察，小米的衰退幅度卻是最「慘」的，這究竟為何如此？

答案就是市場「分散化」，這個造就小米近年登上全球手機三哥的利器，如今，竟成為傷己的血滴子。「過去幾年，小米因為市場夠分散，造就了它的成長，但今年以來，它也因為市場分散，導致反應速度太慢。」IDC副總監嚴蘭欣說。

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