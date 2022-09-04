存股是許多人準備退休基金的方式，但要如何操作才能在退休後每個月都有現金入帳，應付日常生活開銷呢？理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，可以先了解每檔ETF的配息時間，有雙月配、季配、半年配及年配等方式，進而打造每月都能領息的ETF月配息日曆，並執行存股計畫，屆時就能享受每個月都有股票配息的好處。

許多人好奇退休存股到底要存多少才夠用，摳摳列出表格進行估算，若以台北市最低生活費18682元為基準，想要月領2萬股利，需要存股600萬，且標的的殖利率需達4%，如果想要月領至少3萬股利，則要存股800萬，同時選擇殖利率達4.5%的標的，月領4萬股利則需要存股千萬，殖利率需要達5%，而去年台股的平均現金殖利率為4.2%，是全球最多。

摳摳提到，雙月配的ETF配息月份落在2、4、6、8、10及12月，而季配的ETF大部分在1、4、7及10月，半年配的ETF主要集中在1月及7月，透過各種不同類型的ETF進行搭配，讓投資組合更加完整。

摳摳表示，每個投資人可以針對投資偏好、需求和風險承受度去搭配，跨類別（不同配息時間）選擇適合的ETF進行投資。摳摳也提醒，「每個ETF的風險與收益高低大不相同，組合前務必做功課，明白那一檔ETF是在投資什麼，不不懂的東西不要碰。」

此外，摳摳強調，高股息不等於高報酬，股息只是報酬率的一部份，還要加上資本利得（價差）才是總報酬，月月領息也不一定適合所有人，畢竟想讓資產累積更快速，就該讓股息再投入，才能享受複利威力，並認清自己的風險屬性，找到適合自己的投資方式。