總統蔡英文與副總統賴清德，兩人曾在爭取2020年總統大選代表綠營出征時，彼此激烈交鋒，雙方互動成各界焦點。港媒評論分析，距11月26日九合一選舉僅剩不到3個月，賴已在府外成立輔選辦公室，暫定9月15日與新北市長參選人林佳龍同台造勢；民進黨也積極規畫蔡9月份輔選方向與行程，蔡、賴將在9月輔選場上拉開「火拚」序幕。

香港媒體《中評社》3日評論表示，賴清德去年為公投宣講出席了上百場活動，為自己累積不少政治能量。當時不管大小咖邀請賴都親自到場，非常給面子，今年九合一選舉賴自然人氣爆棚、邀約不斷。

評論指出，賴清德為了年底輔選，已在總統府外另成立辦公室，目前暫定第一個輔選行程是9月15日到新北市與市長參選人林佳龍合體，接著規畫赴台中市力挺市長參選人蔡其昌，9月底還到嘉義市為參選人李俊俋站台，北中南各地場次不斷，人氣可見一斑。

評論進一步表示，民進黨也規畫9月將加強蔡英文站台輔選，屆時將形成「蔡賴拚場」的狀況。蔡目前積極以「公務搭配選務」的方式，到各縣市站台輔選，但隨著林智堅論文風波、新竹棒球場風波、《數位中介服務法》立法爭議、柬埔寨詐騙等負面事件連爆，蔡到各地輔選不一定都是正面效果。然相較於過去，蔡今年底輔選可說是最賣力的一次，首先是這次選將幾乎都是由她拍板，再者是蔡賴2024總統初選之爭也自此拉開序幕。