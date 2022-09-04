高雄市議會2日下午率團到新北市進行交流，高雄市長參選人柯志恩也同行參與，新北市長侯友宜率市府團隊接待，針對新北在托育、教育、體育的推動經驗舉行座談。事後，柯在臉書發文感謝侯，並透露其實在年初相互拜年時，侯市長就認為她「非常適合參選高雄市長」。

柯志恩在臉書談到，在高雄市議長曾麗燕、高雄市議會副議長陸淑美、高雄市議員童燕珍總召和陳麗娜發言人的陪同下一起到新北市進行市政交流，請益推動三育的成功經驗。她並透露，其實年初相互拜年時，侯市長認為以她的能力、認真，及對這塊土地的熱愛，非常適合參選高雄市長。

柯志恩謝謝侯友宜的看重與鼓勵，她承諾，如能順利當選，屆時改由自己邀請侯市長到高雄進行市政交流，也非常感謝侯的力挺、加持與鼓勵，也謝謝劉和然副市長、教育局歐人豪副局長、社會局吳淑芳副局長分享寶貴的經驗。

該篇貼文曝光後，引發不少網友關注，有人就說「北高連線，共好共榮」、「新北高雄連線，願景一起實現」、「好的政策，互相交流學習」、「讚讚讚」。