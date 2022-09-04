九合一選舉進入倒數！縣市長選情緊繃競爭激烈，其中台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣，被視為決戰5大熱區！資深媒體人黃創夏則認為，這會是一場「減法的選舉」，在比誰的版塊流失比較慢。有名網友則發文提及，「藍營票事實上催不出來」，2022年的投票率會比2018年還要低，勝負變得很微妙，很可能藍營在縣市長席次上，會意外的輸掉不少席。

2018年九合一地方選舉，國民黨一舉拿下15縣市，民進黨重挫，形成藍營地方包圍中央的態勢。2020年總統大選，總統蔡英文以817萬票高票連任後，政治局勢再度翻轉。而這次的縣市長選舉，也將是2024年總統大選前哨戰。

對於這場選舉，黃創夏則在臉書表示，將會是一場「減法的選舉」，在比誰的版塊流失比較慢。他也認為，這場2022大選完全失焦，因主角缺乏、主題渙散。

有網友則在PTT發文表示，國民黨都拿2018作為標準來推估，但事實上2022年的投票率會比2018年還要低，也就是「藍營票事實上催不出來」！該網友提及，2014年時，綠營投票率上升，藍營票出不來；2018年時，藍營投票率上升，綠營票出不來；2022年，藍綠兩黨的票都下降，「很可能藍營在縣市長席次上，會意外的輸掉不少席」。