西方與俄羅斯能源角力升級，七大工業國組織（G7）財長達成共識，將對俄油制定價格上限，而俄羅斯則以「設備故障」為由，無限期暫停北溪一號供氣反制。隨著能源戰愈演愈烈，歐洲被迫轉向進口液化天然氣（LNG），可運輸船數量有限，專家示警能源危機將擴散至日韓等亞洲國家。

環球時報報導，大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授董秀成受訪時表示，歐洲對俄採取制裁措施後，北溪1號、北溪2號輸送的天然氣也持續減量，許多歐洲國家不得不轉向進口液化天然氣。

然而，液化天然氣運輸十分依賴海運，需要在攝氏零下161.5度的條件下，透過運輸液化氣的專用船舶進出口。董秀成指出，「全球LNG船的數量有限，歐洲的能源擔憂蔓延至日韓，運輸船供不應求，這才導致了LNG船的費用大幅上漲」。

截至2日，Flex LNG和Golar LNG今年迄今漲幅分別為48.2%及98.1%，報導援引Spark Commodities數據顯示，9月中至11月中的LNG船日租費已超過10萬美元。世界多國爭相搶購LNG船，全球目前700多艘LNG船都在貨運公司和天然氣貿易商手中，且均採市場化訂單制，遵循「先到先得」或「價高者得」的原則。

此外，董秀成預期，礙於LNG製造難度高，生產週期以年計算，歐洲斷氣的情形短期內料將持續。他說，「並非所有國家都有進口液化天然氣的能力，出口國必須有能夠建設大型天然氣液化設施的港口，進口國也需要在港口修建天然氣再汽化設施」，這次德國深陷天然氣危機就是因為沒有滿足條件，無法直接從港口接收液化天然氣。

報導指出，歐洲已經為過冬儲備天然氣，但其他各國民眾及當地公共設施能源供應一切無虞，可是若歐洲秋季前仍未停止對俄制裁，屆時危機可能將衝擊這些國家，LNG船短缺局面也將持續。