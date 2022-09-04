距離年底九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌準備中，因為這次選舉的成敗，恐會影響到2024年總統大選。而近日民進黨接連爆出林智堅論文抄襲及陳時中競選廣告惹議等事件，前立委郭正亮3日對此表示，現在民進黨最大的危機就是「北台灣年底大選可能會全掛」。

民進黨台北市長參選人陳時中3日提出「廣設公廁免治馬桶」政見，在相關廣告影片中，有一個橋段頗有「偷窺如廁」的感覺，引發爭議。郭正亮3日在YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中直言，以目前的態勢這樣看，「事實上民進黨最大的危機是，年底選舉北台灣可能會全掛」，而他口中的北台灣，指得是新竹以北的城市。

另外，郭正亮更說，如果北台灣如此，一路往下推，總統蔡英文的民進黨主席之位絕對保不住，最後對副總統賴清德一定是超級大利多，「只要不是蔡英文當主席，2024年陳建仁就出不來，那賴清德在黨內就沒有對手，所以影響極大」。郭正亮最後更指出，蔡英文真的急了，她真的很怕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬跟陳時中在年底的選舉撐不住。