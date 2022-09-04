勞動部日前召開基本工資審議委員會，明年基本工資確定調漲。總統蔡英文2日也在臉書分享，「支持年輕朋友，基本工資連續七年調升」，明年基本工資調升至26400元、時薪176元，勞動部報行政院核定後，將自明年元旦生效，但距離蔡英文曾說的3萬元似乎還有大段距離。而最近就有一份最新民調指出，有33.4％的民眾認為「基本工資應該跟上到3萬」，只有25％的民眾不贊同「基本工資不用跟上到3萬」，引發討論。

《YAHOO奇摩》2日發起「明年基本工資拍板調漲，台灣民眾的看法為何？」的網路民調，截至3日晚上23時30分，已有5100人參與投票。對於「基本工資明年月薪調漲至2萬6400元、時薪176元，符合你的期待值嗎？」有23.3％的民眾認為「漲幅偏高」，有16.1％的民眾認為「漲幅剛好」，有39.2％的民眾認為「漲幅偏低」，有21.4％的民眾認為「不知道／沒意見」。

同時該民調也另外針對「總統蔡英文喊話年輕人起薪至少3萬元，你認為基本工資應該跟上嗎？」進行調查，結果顯示，有33.2％的民眾認為「非常贊同」，有18.7％的民眾認為「還算贊同」，有13.0％的民眾認為「不太贊同」，有24.2％的民眾認為「完全不贊同」，有10.0％的民眾認為「不知道／沒意見」。