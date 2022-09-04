《神經病學期刊》(Neurology)近期一項研究表明，用血型就能預測人類早年罹患缺血性腦中風的風險，得出A型的人在60歲以前機率高，達16%。至於常見的O型者，則是所有血型機率最低為12%。

據《每日科學》（Science daily）報導，該研究為馬里蘭大學醫學院(UMSOM)針對近1.7萬名罹患缺血型中風的年輕人，與60萬名健康人士進行遺傳基因比較，分析A、B、O或者AB型染色體與中風相關的遺傳變異；研究發現，A型的人在60歲以前，罹患早期中風的機率更高達16%。

隨著中風年齡層有下滑趨勢，此外，學界對於年紀輕輕就罹患中風的相關研究甚少，首席研究員米切爾(Braxton D. Mitchell)博士強調，「這亦是一項進展，血型與早期中風息息相關。」

進一步解釋，「至於A型人為何帶來更高風險，目前無從而知。推測可能與凝血因子如血小板、管壁細胞，以及其他蛋白質有關。」早前的研究表明，A血型的人腿部引發血栓風險偏高，即深層靜脈栓塞。

不過，還提到研究本身具有侷限性，患者數據來自北美、澳洲、日本等48項目，約35%受試者為非歐洲血統。