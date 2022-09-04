前立委郭正亮。（資料照片）

曹興誠1日召開記者會，表示將捐助10億元強化台灣防衛，包括其中6億元要訓練300萬名「黑熊勇士」，另外4億元則用來培養30萬名「神射手」。對此，前立委郭正亮提到他過往的歷史並直言，一個人連續做出極端的選擇，老是在做大轉彎，「根本懶得跟他討論問題」！

郭正亮在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，陳水扁執政時期還是戒急用忍，結果曹興誠偷跑到大陸設立「江蘇和艦」。後來又主張「統一公投」，又加入新加坡籍，現在又怪在台灣有中華民國國籍、希望兩岸和平的人是中共同路人，「這什麼嘛？」一個人連續做出極端的選擇，老是在做大轉彎，「根本懶得跟他討論問題」！

郭正亮直言，因為曹興誠從來不求自己的論述能不能說服別人，怎麼知道他到底要做什麼？因為這個人沒有信用太多次了，沒有必要評論他講的內容或計畫，他真正目的是讓大家認真聽他講話，引起關注。

郭也提到，要培養射擊選手上國際賽事，前後花的費用都是幾百萬甚至上千萬，他隨便說要培養30萬個神射手，可能已經超過全世界的總和，狙擊手是稀有資源！神射手就他隨便講，有沒有數字概念？

前立法委員蔡正元在中天政論節目《正常發揮》也說，永遠不曉得曹興誠的下一步是什麼！陳水扁曾經批評曹興誠，「搞政治的商人，天上聖母都不能原諒」！