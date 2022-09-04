陳時中的免治馬桶政策文宣爆出爭議。（取自陳時中原文宣影片）

對於民進黨台北市長參選人陳時中推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片，其中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。對此，無黨籍台北市長候選人童文薰在臉書指出，她無法理解陳時中究竟在想什麼？既然花錢做了文宣也公布了，就不要收回去，難道影片收回去也要封存30年嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中3日提出公廁更換免治馬桶政策，陳時中的團隊也推出與網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片。不過，影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議，讓不少人反感。陳時中3日下午出席宗教後援會成立大會時提到，確實有接到反應，對影片的一些橋段有意見，團隊也立即做相關修正。

對此，無黨籍台北市長候選人童文薰在臉書指出，她無法理解陳時中究竟在想什麼？任由競選團隊擺弄的道具，沒有中心思想的傀儡嗎？

童文薰直言，在馬桶這一題，他既然花錢做了文宣也公布了，就不要收回去，要對自己端出來的政策負責。難道影片收回去也要封存30年嗎？ 台北需要的是優質的公廁環境，關鍵不是免治馬桶，而是要有新的公廁文化。