生吐司專門品牌「真實吐司」，開業至今廣受好評的原味日式生吐司，採用新鮮食材全程無添加防腐劑及其他添加劑。（柯宗緯攝）

9月7日前於凡至「似錦堂義享店」Google 地標留下評論，即可享買一盒送一包的獨家優惠。（柯宗緯攝）

發跡於台中「似錦堂」以嚴選紐澳乳品與日本上白糖、洗選蛋等天然原料，從蛋捲漿料準備到熱壓摺疊都堅持手工生產。（柯宗緯攝）

中秋節將至，高雄義享時尚廣場9月10日中秋節當天，舉辦「熱鬧迎中秋，百人同樂賞月趣」系列活動，提供擁有80年港都伴手禮名店的經典月餅可免費享用，還舉辦天文星象講座及天文望遠鏡賞月等適合全家人同樂。此外，人氣美食新櫃人氣手工蛋捲、職人日式生吐司登場。

義享時尚廣場指出，活動將在1F戶外廣場熱鬧展開，中秋晚上18：30至20：00 規畫一連串寓教於樂活動，包括「特色月餅好食趣」活動，商場於現場特別準 備了以「不二緻果」綠豆酥及蛋黃酥所拼成的巨大「享」字造型月餅，限量 300 份提供民眾 可持義享時尚廣場 APP 登入畫面即可免費兌換(每人限兌換乙份)。

晚間19：00將由「高雄市天文學會」團隊為民眾進行「天文星象大解密」講座，帶領大家一同認識秋季常見星體與觀測重點，一窺浩瀚宇宙的神秘面紗；晚間20：00時，再透過專業的天文望遠鏡進行賞月，現場還可用自己的手機將月球表面的震撼畫面記錄下來。活動相關報名資訊，可至義享時尚廣場官網 https：／／www.esky-mall.com.tw／查詢。

此外，義享時尚廣場導入話題品牌並以期間限定的方式快閃進駐，即日起至10月31日止，來自台中人氣伴手禮「似錦堂」與高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」將於B2美食街與大家見面。

發跡於台中「似錦堂」以嚴選紐澳乳品與日本上白糖、洗選蛋等天然原料，從蛋捲漿料準備到熱壓摺疊都堅持手工生產，雖然每日產能有限，但可避免因導入機器生產後而出現口味變化，確保每一份產品都具備同樣的高品質，也因此創造出極高的回購率及好評口碑；9月7日前於凡至「似錦堂義享店」Google 地標留下評論，即可享買一盒送一包的獨家優惠。

而源自高雄橋頭的生吐司專門品牌「真實吐司」，開業至今廣受好評的原味日式生吐司，採用新鮮食材全程無添加防腐劑及其他添加劑，並承襲日本經典製作工法，讓生吐司兼具含水量與蓬鬆感，就像棉被一樣擁有絲柔口感，連吐司邊都令人讚不絕口。

現場也提供招牌單片吐司搭配多種口味奶酥醬，可現烤現吃品嚐職人美味；於義享時尚廣場快閃期間， 還推出以純正吐司工法創造出全新全台首賣的「真實芋泥生奶包」；9月15日前凡至「真實吐司義享店」打卡即贈招牌奶酥抹醬乙瓶（限量，送完為止），歡迎民眾前來嚐鮮。