漢來飯店主題房，Hello Kitty與好友(美樂蒂、酷洛米、雙星仙子)／法式清新風。（柯宗緯攝）

漢來飯店主題房，美樂蒂／公主童話／亞灣家庭房。（柯宗緯攝）

房間一隅還有夢幻帳篷陪襯，非常適合呼朋引伴或者攜家帶眷共渡歡樂行旅時光。。（柯宗緯攝）

漢來飯店主題房，美樂蒂與庫洛米／戀愛糖果屋／家庭套房(連通房)。（柯宗緯攝）

漢來飯店主題房，Hello Kitty／美式學院／亞灣家庭房。（柯宗緯攝）

迎賓茶點相當別緻。（柯宗緯翻攝）

客製迎賓打卡區歡迎大家。（柯宗緯翻攝）

高雄五星級漢來大飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗卡通主題房，集結Hello Kitty等8個超人氣明星，推出18間房。日前第1階段先推開箱10間房，8月起開放入住，熱門房型有錢也訂不到。9月1日起增加第2波8個新房型的主題房，令人耳目一新，其中粉絲敲碗的「蛋黃哥」也重磅登場。

漢來盛大聯名三麗鷗8個人氣角色明星，除Hello Kitty，其他角色如美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等主題房均為台灣首見。

漢來透露，不含授權費就斥資逾3000萬元，有信心能迎來國內外遊客。而目前因有國旅補助，加上Sanrio Day限定活動，周一6折、周二7折，平日8折，又以周一、周二住房率開紅盤，也曾有老夫妻特地入住Kitty主題房，直呼圓夢了。

漢來大飯店副總經理陳素娟表示，在室內設計方面非僅只於擺放聯名商品或者局部裝飾零星點綴，而是連同床組傢俱及鏡子、抱枕、燈光等軟裝陳列品皆配合角色明星特色量身製作及選用，以裝置美學呈現空間立體感與精緻度，講求每個細節製造驚喜。

9月1日起新加入8間三麗鷗聯名主題房，其中有4間屬於連通房格局的家庭套房，以拱門貫穿兩個空間，營造雙房雙衛浴甚至港市景雙景觀的稀有格局。房間一隅還有夢幻帳篷陪襯。家庭套房坪數從18至22坪，而且突破傳統單一角色，而是以多元角色呈現空間豐富感。

像「法式清新風」是由Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子呈現送禮歡樂氛圍。另直接把8位聯名明星一口氣邀集在一起的「漢來童話飯店」，由人氣明星們扮演飯店服務人員以及賓客造型，陪伴您一整晚好眠。最特別的是，美樂蒂與酷洛米雙角色一起打造的閨蜜房，一間粉紅一間粉紫，瞬間少女心噴發。

首度出場的「蛋黃哥」這回走加勒比海洋風，處處可見復古船舵船錨造型，房間並搭配籐製吊椅，一起與蛋黃哥展開夢幻航海行。

至於詢問度即破表的Hello Kitty「美式學院風」，校園巴士的大型裝置讓空間充滿童趣氛圍。美樂蒂「公主童話」大型美樂蒂床頭板與床邊古董燈飾，搭配窗台兩側佈置成童話森林屋。

陳素娟透露，18間不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。周邊商備品加入限定版的角色圖案更是令人愛不釋手，包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡，另礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，通通可讓房客帶回家珍藏留念。

飯店設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務。交通接送則是安排20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務，另準備迎賓茶點，透過8位角色明星的特性設計迎賓茶點的內容，房間冰箱飲料也完全免費，包含兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁。同時享有海港自助式早餐，以及三溫暖、露天泳池與健身房等服務設施。

這次與三麗鷗合作18個房間總共9間雙人房、4間亞灣家庭房與5間家庭套房三類房型，坪數從10坪到22坪，房價$12800起，即日起訂房可享優惠，平日享8折，另為回饋粉絲，周一和周二定為Sanrio Day，周一6折、周二7折。訂房服務專線0800-732-266。