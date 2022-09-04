颱風軒嵐諾來襲，暴風圈已接觸台灣東北角陸地，預計4日中午才解除陸上警報；各家壽險業陸續啟動保戶關懷計畫，對這次颱風受災戶提供保費、保單借款利息或房貸緩繳機制，以緊急應變天災災害帶來的衝擊。

新光人壽啟動「新光防颱五保」的保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

國泰人壽、國泰產險已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「快速理賠」、「理賠醫療預付金」、「保險單借款增貸免息優惠」以及產險「拖吊服務」提醒措施等；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，與保戶一同渡過風災難關。

富邦人壽也啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等，多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間自即日起至11月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

全球人壽對軒嵐諾颱風受災保戶啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大關懷服務，協助保戶度過難關。

三商美邦則提供「保單借款利息減免」，受災戶即日起至10月31日止，淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以10萬元為上限；此外，續期保險費應繳費日為今年7月至12月底的受災保戶，繳費期限可延長至明年(112)2月28日止；即日起至11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。

中國人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為今年9月2日至12月2日者，自即日至12 月2日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月；在「保服優惠」部份，中國人壽表示，即日起至明年9月2日，已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠。

遠雄人壽也已啟動保戶關懷機制，如因颱風成災成為受災戶，將提供保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費、旅行平安險保障融通等5大關懷服務；旅行平安險保障融通部分，遠雄人壽表示，旅行平安險保戶因天災致旅行行程延誤或取消者，可融通變更旅平險保障期間。