黃呂錦茹說，此次「兩蔣」畫像，是委外的馬諦斯野獸派畫風畫作，要凸顯蔣萬安的年輕、叛逆、創新特質，也呼應蔣讓台北更超越、更有無限可能訴求；畫作原圖目前放在市黨部，若兩蔣手搖旗反應好，之後不排除再推其他文宣小物。（周志豪攝）

國民黨台北市黨部一樓馬諦斯畫風的國父孫中山畫像。（周志豪攝）

配合國民黨台北市長參選人蔣萬安繼承祖父、故總統蔣經國路線的選戰人設，國民黨台北市黨部近日以委外繪製的蔣萬安與蔣經國畫像，合成製作為「兩蔣手搖旗」競選文宣，要強化蔣萬安在這場台北市長選戰中是唯一正藍軍代表的形象。

「兩蔣手搖旗」近日已在蔣萬安大同區與內湖區後援會成立大會等兩場造勢活動中亮相，以小數量發送試水溫，回響不錯。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，「兩蔣手搖旗」的設計概念，就是以遠望的蔣萬安畫像在前形塑「向前衝」印象；而蔣經國畫像在後，則象徵蔣萬安將繼承蔣經國過往的勤政、愛民、創新、接地氣等治國精神與資產；而藍底，就是代表國民黨的顏色。

黃呂錦茹說，此次「兩蔣」畫像，是委外的馬諦斯野獸派畫風畫作，要凸顯蔣萬安的年輕、叛逆、創新特質，也呼應蔣讓台北更超越、更有無限可能訴求；畫作原圖目前放在市黨部，若兩蔣手搖旗反應好，之後不排除再推其他文宣小物。

黃呂錦茹表示，以馬諦斯野獸派畫風畫作呈現國民黨內重要政治人物是始於市黨部重新裝潢時，在一樓大廳的國父孫中山年輕時畫像，畫作用很多種強烈的顏色去組合，也是要強調孫的年輕、創新、富革命精神特質。