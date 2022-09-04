【愛傳媒左化鵬專欄】如果，當年不是他們幾位年輕軍官，機警果決的敉平了一場驚心動魄的兵變，那麼台灣今日的命運又將如何？如果，今天不是幾位資深記者，鍥而不捨的挖掘歷史真相，那麼這段陳年往事，或許將永遠石沉大海。

九一記者節，參加了中華孫立人研究會，遇見張民善老將軍，他由兩位公子和媳婦陪同一起參加盛會。主辦單位安徽同鄉會，同時為這位白髮將軍，舉辦慶生會祝壽。張將軍今年嵩壽九十五歲了，精神矍爍，聲如洪鐘，思緒清楚，談起當年那場兵變，娓娓道來，毫不含糊。

這就是史稱的「湖口兵變」，又稱「伏魔專案」。老一輩的人，或許曾聽過湖口曾發生一場兵變，但真實情況因事涉國家機密，則不得而知。當年，參加敉平兵變的官兵，大多已年華老去，日漸凋零。幸好資深記者胡世詮、李紀岡、慶正等人，及時找到了當事人張民善將軍，由他親自口述，闡幽探頣，記載下這段歷史，使這段近代史上的大事，不至淹沒在滔滔的歷史洪流中。

我們手上拿的《允武允農大丈夫》這本書，由張民善將軍口述，胡世詮編撰，慶正和李紀岡等人作序，這也是一本張將軍的自傳，其中翔實的記載了「湖口兵變」。書中也引用了本人去年底發表的一篇「伏魔專案一段湖口兵變的往事」，就再次分享吧！

伏魔專案——記述一段湖口兵變的往事

民國五十三年一月二十一日上午，台北上空，突然烏雲籠罩。國防部接到一通緊急電話，當時的國防部副部長蔣經國，臉色鐵青，立刻下令桃園空軍基地的戰鬥機、轟炸機，緊急備戰，陸軍部隊封鎖了台北的所有聯外橋樑，工兵在台北大橋、中興大橋的橋底，埋下了炸藥，準備隨時炸橋。

曾任裝甲兵司令的蔣緯國將軍，當時一身冷汗，一語不發，跳上吉普車，急如星火向新竹方向急駛而去。車窗外，只見湖口以北，陸軍各部隊，傾巢而出，重兵防守。台北方面，各主要街道，士兵們荷槍實彈，五步一崗，十步一哨，空氣中，瀰漫一股令人窒息的氣氛。

那天清晨，新竹湖口裝甲兵部隊正進行年度裝備檢查，並進行營區巡視及檢查各項武器設備，當天，司令郭東暘正在陽明山革命實踐研究院受訓，由副司令趙志華代行職務。趙志華先要求所有的裝甲車裝滿油料，然後緩步登上司令台，對受檢官兵發表精神談話。（以下是李紀岡兄提供的資料）：

趙志華副司令首先宣講裝甲兵發展歷史，和他個人參戰的經歷，說著說著，突然言辭激烈地開始抨擊政府作為，大致有下列幾點：

1.政府沒有能力處理外交問題，日本、法國等爭相討好中共，使國家受限於孤立主義，必須大力整頓。

2.高級將領彭孟緝上將等人，貪腐至極，荒淫無道。他並舉例說總統府參軍長周至柔上將，家中養的一條狼狗三餐都餵牛肉，每個月的花費，比一個連的官兵伙食費還多。

3.蔣總統已經被貪污集團包圍，必須清君側，所以要在場官兵跟隨他去，掃清總統身邊的壞人，以保護總統和國家的利益。

當時，愈說愈激動的趙志華，緊握著手槍，號召台下的裝甲兵，一起跟他到台北，到總統府，去勤王、清君側。他要求部隊全副武裝向台北進發，並大聲詢問：「誰願意跟我上台北？」，當時，台下無人回應。趙志華再次舉起手槍，並重重摔在講桌上，再大吼一聲：「誰敢跟我一起去？」

此時，跟隨趙志華前來檢查的裝甲兵學校副校長曹文頀少將，舉手表示：「報告副司令，此事要從長計議」，立刻，他被趙志華持槍指著大罵：「坐下！你還是繼續吃周至柔的狗啃剩下的骨頭吧！」曹文頀只好坐下。這時，陸軍裝甲兵第一師戰車營營長梁國珍中校，舉手說：「報告副司令，我不跟你走！」，因為他站在手槍射程外的隊伍末尾，趙無可奈何。

而戰車第七一三營勤務連士官陳永福上士，舉手說：「報告副司令，我跟你走！」，隨後跑步上台。

此時，狀況開始混亂，值星官張民善少校，與工兵指揮部政戰處處長朱寶康中校，隨後跟著說：「報告副司令，我們也跟你走！」，趙志華迎接朱寶康與張民善上台，朱中校趁著和趙志華握手時，乘機拉了趙一把，張民善則將趙志華緊緊抱住。趙掙扎著站起來，想伸手奪槍；朱一手將趙緊緊抱住，說：「報告副司令，不要動，我會開槍。」

朱保康與張民善，一面示意台下，一面喊著：「副司令檢閱部隊好了，現在非常疲憊，要回去休息。」，此時，徐美雄、侯馥也都上台把趙圍著，紛紛拉扯趙下台。陸軍裝甲兵第一師憲兵組組長鄭振墉，立刻率領兩名憲兵向忠堯、顧季高逮捕趙志華。

師長徐美雄，隨即接管部隊並發表命令：「現在所有官兵坐下，不許起立。妄動者，軍法嚴辦。」並命令憲兵部隊包圍集合場，各旅、營、連值星幹部點明人數，並由政戰人員覆核無誤後，帶回寢室休息，當日課程、訓練全部取消。另外命令憲兵與軍事糾察人員，在營內巡邏，逮捕無故在外之官兵。

這就是湖口兵變的始末，（又稱伏魔專案）。一場大火即將燃燒之際，火苗被即時撲滅。由於朱寶康和張民善值星官等十二名幹部，面對變局時，能夠冷靜果斷，即時化解了一場危機，他們後來都當上了國軍英雄，受到了政府相當的獎賞。

當天，是農曆臘月初七，隔天，老百姓吃完臘八粥後，就要備置年貨，歡歡喜喜迎接新年。也無風雨也無晴，人們都不知道曾經發生這場風暴。這則驚天動地的消息，未見媒體報導，幾十年過去了，有如石沉大海，直到近年解密後，才得一窺真相。

湖口兵變後，蔣緯國的愛將趙志華，被軍事法庭判處死刑，但是一直未執行。民國六十四年，因老總統逝世，趙志華被減刑為無期徒刑。民國六十七年，他在陸軍醫院保外就醫，五年後，在美過世。陸軍下士陳永福，解嚴後獲釋，返回楊梅老家，這位客家老兄，後來不知去向。

政戰處處長朱寶康中校，因奪下趙志華手槍，獲頒寶鼎勳章及獎金五萬元，他後來升上將軍，十年前，在台北病逝，享耆壽九十歲。值星官張民善少校，也獲總統蔣中正召宣嘉勉，獲頒干城獎章及政戰楷模獎章各一座及獎金一萬元，同年當選戰鬥英雄。他後來也升上將軍，退役後，轉任退輔會武陵農場，曾率台灣的農技專家，協助泰國剷平鴉片田，改植花卉和高山果樹，大大提高當地農民的收入，獲泰皇蒲美蓬佩召見。

受湖口兵變池魚之殃的蔣緯國，裝甲兵軍官大多為他親自挑選，曾被共軍俘擄的趙志華，也是經他擔保才再度啟用，兵變的發生，讓蔣介石對主導裝甲部隊的蔣緯國，有「御下無方」之怨言。在此事件後，蔣緯國就此原地踏步，未能晉升上將，他自嘲是喝了十四年的中將湯，唱了十四年的「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家，為國去打仗，當兵笑哈哈」。

也因為湖口事件的緣故，之後台北市重要聯外橋樑，都安排國軍憲兵部隊派兵駐守，地區分隊也多駐於橋樑等關口，直至民國八十五年，憲兵部隊才取消守橋任務。

老兵不死，只是逐漸凋零。當年敉平湖口兵變的有功官兵，大多已先後故去。現居新店中央新村的張民善將軍，九十四歲了，猶精神矍鑠，健朗如昔。好友李紀岡兄，胡世詮兄，曾前往他的住家訪談，白髮將軍話當年往事，仍心有餘悸。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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