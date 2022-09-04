【愛傳媒藺奕專欄】雖然身型嬌小，當曉菁姐起身分享自己的人生故事，那氣場之強大，我們就像一群迷途羔羊被圈在面前。

身著全黑上衣，一度我竟幻覺眼前這位美麗牧者，是中古世紀伯爵城堡廣闊牧場裡，最帥氣的一頭邊境牧羊犬，引領她的羊群在奔跑、盡情騁馳。

友情是一種特别奇妙的東西。它能合理地發生在任何時間、任何地點，也能够以任何無稽的理由開頭。

但友情也比愛情更難以捉摸。如果你問身邊的朋友上一段戀情為何分手，也許會得到「性格不合」、「出軌」等等堅定的理由。但如果你問他上一次失去一個朋友的原因，他可能會沉思一陣，然後迷茫地兩手一攤：「我也不知道。」

於是，友情很像是一份神秘禮物，因為它有隨時回收的風險性。朋友的選擇是自由的，或許只是因為一句話或一件事，我們忽然驚喜地發現原來世界上有人和你有著出乎愛情與親情之外的契合。

最有趣的是她多次彎下腰來捧腹大笑的模樣。

你可以感受曉菁姐的喜悅，是來自丹田之下、百分之兩百的全力付出，這對於兩周前連噴嚏和哈欠都打不出的我，極端深刻感受到那種開心、真誠和喜愛，簡直三鐵共構，真摯有愛的女人最迷人。

於是明明並未深交，卻有一種奇異的熟悉感，彷彿整個世界都告訴我要來找妳。

友誼也和愛情一樣帶著無償性，如果一定要用收益與付出的眼光來看待，也許我們從来就不會開始。所以，所有堅固的友誼都值得歡呼和流淚。今天你的心情好嗎？借我一天，我的壞了。

臨走之前，她拉上我們圈在一起進行禱告，她的話語、她的肢體動作，你能感受到一股明顯的灼熱，有一種情緒我們共通，彼此帶動交流。

願你我都有一段這樣的友情，在你最無助、沮喪和軟弱的時候，有他托起你的下巴、扳直你的脊椎，讓你堅强，陪伴左右，共同承受。

彼此照亮是我們相逢的意義。願我的朋友們都成為更好的人，站的高、看得遠，這是一場新的約定。

作者為文學奬得主

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