根據《台灣民意基金會》8月最新民調，總統蔡英文聲望從7月的53.9%，重挫至8月的45.7%，下降了7.3個百分點。前民進黨立委林濁水表示，大陸無人機侵擾台灣大半個月，蔡政府高層卻悶不吭聲，直到白宮國安發言人說「無人機就是要形成新常態」後才予以狙擊，怪不得聲望反常重挫。

林濁水今(4日)在臉書貼文表示，擾擾攘攘一個月後，國軍終於把飛擾金門軍事設施上空的大陸無人機擊落，還是特地派狙擊手打下來的，他認為此事很神奇，因為進入21世紀，台灣的無人機已經在烏克蘭戰爭中展現威風，台灣部隊更在10年前就有無人機干擾槍了，但現在遇到共軍無人機，卻還在用狙擊手對付，令人百思不解。

林濁水接著指出，民間已經又怕、又駡了大半個月，上至總統、國安當局，下至部隊長官，都悶不吭聲，士兵只好撿地上的石頭丟，更把戰爭拉回石器時代。直到白宮國安發言人說無人機就是要形成新常態，國軍才「採取必要而且強力的反制措施」予以狙擊。

林濁水認為，難怪上個月又有大陸軍演，又有美國眾議院議長裴洛西來台，蔡英文聲望卻反常地重挫，和過去一有外力威脅，民眾「聚旗」統帥麾下鞏固領導中心的現象，完全相反。