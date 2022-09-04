女子網壇最偉大的選手小威廉絲（Serena Williams）在今年美網告別球迷，結束27年輝煌職業生涯。美網為了表示尊敬，賽前都會播放一段回顧小威豐功偉業的影片，並且強迫對手跟著一起看，這段影片有點長，20多分鐘。一些球迷在推特批評「這對小威的對手似乎不太公平」，打網球的有誰不認識小威，有必要每場都這樣一再重溫她的事蹟嗎？

本來對於小威這樣的傳奇選手，在家鄉舉行的美網特別尊重她是可以理解的，不過男網天王納達爾（Rafael Nadal）多次提到「選手本身不該大於比賽」，職業網壇不是繞著某位選手而轉的。

美媒NBC報導，根據出場規矩是種子排名低的先進場，高排名的後進場，但是第2種子康塔薇特（Anett Kontaveit）被迫先進場，然後才開始播放小威影片。小威第3輪的對手湯賈諾維琪（Ajla Tomjanovic）賽前說：「我已經知道她是誰了，我不想要一直被提醒她在體育界的事蹟。」她也對觀眾排山倒海地幫小威加油而感到厭煩。

然而小威打了27年職業網球，有些選手年紀都還沒這麼大（康塔薇特26歲），加上那幾位對手都被賦予了終結小威生涯、在運動史留名的機會，花點時間看影片也不算太委屈。此外美網這次的操作相當成功，票房和收視率都打了大勝仗，對於這位長年給他們帶來巨大商機的傳奇人物，稱得上是一個美好的句點。