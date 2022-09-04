（09：09更新）台北市平地升級豪雨！受軒嵐諾颱風及其外圍環流影響，氣象局發布15縣市大豪雨特報，並預估軒嵐諾今天還有機會增強，重回強烈颱風的強度，同時暴風圈也有稍擴大趨勢，入夜後颱風慢慢遠離，降雨才會趨緩。

氣象局發布15縣市大豪雨特報，其中新竹縣大豪雨，基隆、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣豪雨；新竹市、台中市、台南市、屏東縣大雨，今日新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣地區及雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、台中、南投、雲林、台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布15縣市大豪雨特報，預計軒嵐諾風雨要等入夜後才會減緩。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，昨天深夜到今天白天是軒嵐諾颱風最靠近台灣的時間，其暴風圈正逐漸通過東北角陸地，威脅宜蘭、新北及基隆，今天軒嵐諾颱風有機會再增強為強颱，暴風圈可能再擴大一些，預估陸上警報中午前後解除，海上警報在傍晚或晚上解除。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨「軒嵐諾」颱風眼再現，根據最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」向北北西進入東海，沿途吸收水氣及熱量，將再度增強為強颱；未來轉向北北東而行，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶後，由於海溫漸低而減弱，緯度已高而漸變性。

今晨4：45紅外線雲圖顯示，「軒嵐諾」颱風眼再現（左圖）。最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」（右圖）顯示，「軒嵐諾」向北北西進入東海，將再度增強為強颱；未來轉向北北東而行，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶後，由於海溫漸低而減弱。(圖擷自weathernerds、氣象局)

風雨方面，吳德榮指出，今日上午北台灣仍有較強偏西風挾驟雨，其他各地風力漸減弱；下午北台灣風力減弱、仍有明顯雨勢，其他地區雨勢漸緩。今晚起至明天（4日）「軒嵐諾」漸遠離，各地天氣趨緩，仍有局部短暫降雨的機率；北部山區連日的大量降雨，已紓緩北台灣的缺水，但仍應慎防坍方、落石、土石流，避免山區活動。今日各地天氣略偏涼，北部24至28度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至35度、花、東應注意焚風；明日氣溫略升。

吳德榮表示，周二、三（6、7日）東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣轉涼。周四至周六（8至10日）多雲時晴，午後山區及中南部的部分平地有局部陣雨，白天氣溫略升、早晚稍涼。