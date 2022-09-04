在娛樂圈想要成功擠進一線，除了要有顏值與實力外，還要有貴人的提攜。眾所周知，周星馳眼光獨到，捧紅了許多女演員，像是早期的張敏、袁詠儀、張柏芝等。而星爺擅長角色的塑造，無論主角與配角，甚至連跑龍套的小人物，他都會好好琢磨其意義與價值，有時光環甚至超過了主角，最好的例子就是《新喜劇之王》裡的長腿「小米」景如洋。

景如洋今年29歲，出生於遼寧省大連市原本是一個直播平台的網路主播，被周星馳一眼相中後，開始了不一樣的人生。景如洋2018年參加周星馳電影選角的喜劇綜藝節目《星星美人魚》，並出演電影《美人魚2》。2019年搭檔王寶強、鄂靖文，在周星馳電影作品《新喜劇之王》中飾演小米；同年參演電視連續劇《血盟千年》，飾演白阿九。

景如洋在《新喜劇之王》中飾演小米，比女主還搶眼。(圖/景如洋 微博)

在《新喜劇之王》中，星爺起用相當多新面孔，景如洋和鄂靖文都是新人，但景如洋作為第二女主角，卻意外比女主鄂靖文來的搶眼，尤其她那雙如奶油般光滑細嫩的雙腿，想不紅都難。星爺作為一個喜劇導演，非常擅長挖掘每個腳色的價值與意義，所以配角的魅力往往也不亞於主角，當時扮演女二的景如洋成功地抓住觀眾的眼球。

景如洋一雙美腿讓觀眾印象深刻。(圖/景如洋 微博)

事實上，景如洋在未拍戲之前，已是花椒平台上的主播，成名於抖音，被譽為「抖音第一美女」，後來參加星爺電影選角的喜劇綜藝節目《星星美人魚》被選中。至於景如洋的演技實力到底是如何？據傳，有次出席活動就被主持人提問：「為何覺得自己能被星爺選中？」她也坦言表示因為自己夠漂亮，許多觀眾都認同她說法，認為她的外貌絲毫不輸之前幾位星女郎，若演技繼續磨練，未來則無可限量。