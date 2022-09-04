民進黨台北市長候選人陳時中昨（3）日提出要在公廁廣設「免治馬桶」，甚至與網紅四叉貓合作拍影片進行宣傳，但陳時中卻在影片中出現偷窺畫面，引起反感後團隊緊急進行修正，不過前立委蔡正元指出，對台北市民來說，找不到公共廁所才是最大的問題，與其裝設豪華的免治馬桶，還不如增加公共廁所的數量。

蔡正元今日在臉書表示，陳時中為了宣傳馬桶政策，自己扮演有如「偷窺狂」一般的角色入鏡，儘管影片上架沒多久就倉皇下架，但陳時中的「偷窺狂」演技卻令人印象深刻。

「真的是很猥瑣的表演！」蔡正元認為，陳時中與其團隊自認爲聰明，想把北市的公廁都裝免治馬桶，自以為這樣就是進步，但他卻不知道讓台北市民最煩的事情，其實是街道上找不到公共廁所，根本不是裝不裝免治馬桶的問題。

蔡正元指出，大部分有臨時急需的台北市民，都是依靠加油站、百貨公司、便利商店及速食店的廁所，台北市長應該提出鼓勵措施，讓每條街道都有商家願意提供乾淨且清潔的廁所給市民使用，而不是在很不容易找到的公共廁所中裝豪華的免治馬桶。