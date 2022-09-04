不少男女喜歡拜月老求問姻緣，一名女網友表示，和交往5年的男友結婚登記前，曾到月老廟求籤詩，但兩人求到的都是負面籤，月老告訴她婚姻可能會不順遂，先生的詩籤則是提醒不要婚外情，沒想到才結婚沒多久，就發現先生外遇，她想起月老的籤詩，瞬間起雞皮疙瘩，貼文曝光，網友也嚇傻，「月老也太準了吧」。

原PO昨（3）日於論壇《Dcard》指出，去年7月和交往5年的男友結婚，兩人沒有辦婚宴，僅到戶政事務所辦登記，並和家人朋友吃飯慶祝。她說，登記的那天早上她和先生到廟裡拜月老，祈求婚姻長久，他們各求了一張籤詩，她抽到的籤詩說她姻緣路走得不順遂，要她不能失意難過；先生的則是說，感情會有阻礙，若已婚千萬不要發生婚外情，否則會有不良的後果，回頭是岸。

原PO表示，抽到籤詩的當下，先生安慰她不要太迷信，她也沒有放在心上。婚後她到外縣市工作，期間先生向她報備要去找朋友吃飯，實際卻是和前女友「敘舊」，還接送對方下班，她坦言心裡真的很難受，這時她想起月老的籤詩，瞬間起雞皮疙瘩說，「我以為終於找到終身歸宿了，沒想到是這種結果」。

原PO補充說，在跟先生攤牌前，已先和婆婆吐苦水，本以為婆婆會替先生求情，沒想到婆婆反而支持她的決定，要她瀟灑的離開，還跟她說有需要都會幫忙，令她感激地說「好捨不得婆婆」。

貼文曝光，引發網友討論，「妳老公的籤好準，月老在提醒他欸」、「也太準了吧！而且男生都已經被提醒不要搞婚外情了」、「這是我近期看過最準的月老文章了」、「準到讓人害怕欸，我看到這種籤可能當場昏倒」、「傻眼，我雞皮疙瘩都起來了，這也太準了吧」。