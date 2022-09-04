南韓男歌手鄭東洙（정동수，藝名：ARKAY），在2012年時曾以以藝名「Rio」，作為團體OFFROAD成員身分出道，後來又參加了選秀節目《PRODUCE 101》第二季，並在其中以36名的成績與金南亨以AA雙人組重新出道，在今年宣布解散，但他仍靠著YouTube頻道持續與網友互動，吸引人氣。不過，近日卻傳出他私底下行為不檢，竟私訊粉絲陪他回家過夜，離譜的對話過程全被公開。

根據南韓媒體的綜合報導，日前有1名自稱曾當過鄭東洙4年粉絲的女網友，在社交平台上公開了多張與鄭東洙的私訊對話截圖，內容除了提到她曾看了鄭東洙的IG直播並留言，卻遭到對方怒嗆「你不就是因為我交女友脫粉了嗎，我不需要你這種人，你走吧」，女網友嚇得趕緊澄清誤會外，鄭東洙還疑似因粉絲提到他憂鬱症而情緒變得相當激動，甚至怒罵女粉絲「你這瘋婆子」；「講過幾次話就自以為了解我，引起爭議我也不在乎，滾吧！廢物」等等。而該名女網友表示自己過去曾為了支持對方，多次從外地跑到首爾看他表演，替他加油打氣，但沒想到卻遭到他如此對待，令女粉絲相當心寒。

接著女粉絲還公開其他女性與鄭東洙的對話，爆料鄭東洙私底下還曾向多名女粉絲以私訊詢問「你要不要先騙男友說你要回家，來我工作室一起看電影？」、「來我家睡吧！我好寂寞」、「你一個人住嗎？那我可以過去找你嗎？」、「要來我家玩嗎？」等等內容，讓網友們看了相當震驚，立刻在網路上掀起熱烈討論。

而事情爆發後鄭東洙3日也出面，在個人IG上上傳手寫道歉信，表示自己真心誠意向這些因自己不成熟舉動感到不悅及受傷的所有人道歉，並會好好反省再反省，將來也會更加注意自身的行為。