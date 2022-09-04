被粉絲捧為「辣妹主播」的林佑之，擁有甜美外型和清晰口條，又有超有料的魔鬼好曲線，不時會在社群PO出穿搭辣照，身材好到大家眼睛移不開。近日，她在強颱軒蘭諾來襲的前一晚，曬出超兇比基尼照，並表示她還要上班，讓1萬人湧入關心，除了有人要她注意安全，更幽默稱上班是造福男性同事。

林佑之昨在IG發文透露，離開任職兩年的東森新聞台，期間沒遇過颱風，結果一來到財經台，竟遇到了軒蘭諾，讓她無奈透露「明天要加班去支援啦」，並表示希望大家在家都很平安，讓她沒有新聞可以寫；順帶，林佑之也貼出去年拍下的養眼泡水照，呼應颱風可能下雨的情境，也造福颱風來時不外出的民眾。

林佑之的純白比基尼露出左、右半球。(圖/林佑之 IG)

照片中，林佑之身穿純白繞頸式比基尼，泳衣的深V設計倒出超兇輪廓，且都快看不見事業線的底部，而她雪白肌膚跟傲人浮力球呼之欲出，還加碼放送纖細蠻腰和白細嫩腿，而她坐在泳池裡的最底部，不時還會濕身抬腿，讓水波下的身體若隱若現，在泳池帶點曖昧氣息的光線下，讓她的深夜泳池照的福利值滿點。

林佑之不時PO美照跟網友分享。(圖/林佑之 IG)

這一張林佑之的泡水美圖，成功狙擊眾多粉絲，讓不少人湧入她的IG留言「颱風夜就是在家看之之最安全實在」、「你這時間點放我很難入睡」、「可以天天都泡水嗎」、「太羨慕了造福男同事」、「可以穿清涼點去連線，反正要去淋雨」、「身材果然不讓人失望，颱風天出勤出入一切小心！！」、「注意周遭安全」。