總統蔡英文昨（3）日出席民進黨台北市長參選人陳時中宗教界後援會成立大會，首度為他站台競選。蔡英文在大會上讚陳時中有能力、每項政策都對症下藥，然而陳才剛爆出政策影片有「偷窺」畫面引發爭議，蔡此時的力挺也被網友狠酸是「本年最大笑話」。

蔡英文昨表示，過去兩年多，陳時中身經百戰，坐鎮在指揮中心最前線，有能力、有肩膀，更有高的EQ，面對起伏不定的疫情冷靜沉著，面對各界不同的聲音誠懇溝通，面對複雜的國際情勢行得正、站得穩，為台灣爭取到更多疫苗和快篩。

另外，蔡英文也指出，陳時中之前是台灣最強的防疫指揮官，未來就是台北最強的市政指揮官，過去這一陣子，他陸續公布競選政見，每一項都對症下藥。

但事實上，陳時中昨提出要在台北市公廁廣設「免治馬桶」政見，並與網紅四叉貓合拍影片宣傳，可在影片中出現偷窺畫面，引起各界不小反彈。

因此，蔡英文這番言論也在PTT引起鄉民們高度討論，許多人大罵，「民進黨真的沒有良心」、「開口閉口都是在拉票的總統」、「為了選舉沒有是非」、「本年最大笑話」、「挺抄襲，挺偷窺，就是不認錯」。