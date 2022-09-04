王海玲帶領Smile合唱團6位熟齡歌手合唱「微風往事」。（台中市政府提供）

台中市港區文化藝術基金會董事長(左2)陳大松，帶領歌手們向民眾大喊明年見。（台中市政府提供）

台中市昨晚眾星雲集！迎接中秋佳節，市府文化局與台中市港區文化藝術基金會攜手合作，3日晚上7時在港區藝術中心演藝廳舉辦「港藝秋月-中秋民歌之夜」，邀請到殷正洋、葉佳修、王海玲、施孝榮、許景淳及王瑞瑜等知名的民歌手，帶來大眾耳熟能詳的經典民歌和中秋應景歌曲。

「大家好好聽歌，這時候說什麼都是多餘的！」市長盧秀燕打趣地說，只花5秒鐘開場問候大家，音樂會隨即展開。盧秀燕親自出席活動向滿場座無虛席的民眾致意，提前祝福大家中秋佳節愉快，並和殷正洋等歌手合影，感謝他們帶給市民難忘的一夜。

文化局表示，「港藝秋月–中秋民歌之夜」演出陣容不但眾星雲集，歌曲更是精采。首先登場的「情歌王子」王瑞瑜，特別挑選「雲河」及「我是一片雲」，和現場歌迷一同回味「帽子歌后」鳳飛飛的經典歌曲；葉佳修唱出「外婆的澎湖灣，」讓大家再度回到童年時幻想的「陽光、沙灘、海浪、仙人掌及老船長」。

王海玲則帶領Smile合唱團6位熟齡歌手合唱「微風往事」，展現少女般的歌聲；施孝榮以大學時期參加金韻獎的決賽曲「再別康橋」，給觀眾重溫校園民歌時期的競賽氣氛。

以歌聲柔美、情感細膩著稱的許景淳，帶來的曲目充滿「月與花」的對話，以「天頂的月娘啊」對上「玫瑰人生」，展現天后的巧思安排；金曲歌王殷正洋更壓軸唱出「城裏的月光」與「守著陽光守著你」，陪伴大家到夜深。